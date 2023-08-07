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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

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Güvenlik güçlerince 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri N.Ö ve A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ö. ve A.S., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri N.Ö ve A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ö. ve A.S., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan İpsala Güncel Haberler

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