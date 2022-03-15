Edirne'de yüksekten düşen çiftçi hayatını kaybetti
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de garaj çatısından düşen çiftçi yaşamını yitirdi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de garaj çatısından düşen çiftçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kentteki bir yağ fabrikasının arkasında bulunan kamyon garajında, satın aldığı tenteyi sökmek için çatıya çıkan Mustafa Tekçe (40), dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü.
Ağır yaralanan Tekçe, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tekçe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel