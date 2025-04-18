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Edirne'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 993 Lira Ceza

Edirne'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 993 Lira Ceza
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Edirne'de, trafikte yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen bir araç sürücüsüne 993 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek durdurdukları araçta müzik dinleyen sürücüye ceza uyguladı.

Edirne'de trafikte yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bir araç sürücüsüne 993 lira para cezası kesildi.

Fatih Mahallesi'nde, bir araç sürücüsünün seyir halinde yüksek sesle müzik dinlediği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Motosikletli Yunus Timleri, hafif ticari aracı İbrahim Zagra Caddesi'nde durdurdu.

Ekipler, aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 993 lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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