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Edirne'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Edirne'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz örtüyle kapladı. Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı.

Kar, Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz bir örtüyle kapladı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini gösteren kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için çalışma yürütülüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar sürmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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