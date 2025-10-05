Edirne'de Yük Sınırını Aşan Kamyon Sürücüsüne 51 Bin Lira Ceza

Haberler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yük taşıma sınırını aşan bir kamyon sürücüsüne 51 bin 26 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye ve Harmanlı köylerinde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yük sınırını aştığı belirlenen bir sürücüye 51 bin 26 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
