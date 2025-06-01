Edirne'de Yöresel Ürünler Satış Noktasına Hijyen Cezası
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, yöresel ürünler satış alanında yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösteren bir işletmeye idari para cezası uyguladı. Denetimlerde çeşitli gıda ürünlerinden numuneler alındı.
Edirne'deki yöresel ürünler satış yerinde, hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeye idari para cezası kesildi.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri Talatpaşa Mahallesi'nde açılan yöresel ürünler satış alanında denetim gerçekleştirdi.
Stantları gezen ekipler, satılan ürünleri ve hijyen koşullarını inceledi.
Denetimde hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerine idari para cezası kesildi.
Denetim kapsamında çeşitli gıda ürünlerinden numuneler alınarak analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvar müdürlüklerine gönderildi.
Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.