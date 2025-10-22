Edirne'de Yöresel Ürün Satışı Denetimleri Sürüyor
Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerinde yerel ürünlerin satışını denetleyerek mali belge yükümlülükleri ve fiş verme kurallarını kontrol etti. Kurallara uymayan firmalara yaptırım uygulanırken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir alışveriş merkezinde yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlarda incelemelerde bulundu.
Denetimlerde, firmaların mali belge yükümlülükleri ile satış sonrası fiş verme gibi kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.
Kurallara aykırı hareket eden firmalara ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı.
İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel