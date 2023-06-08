Edirne'de yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
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Edirne'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hükümet Caddesi'nde ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.A'ya, K.A'nın (18) kullandığı 22 BB 837 plakalı motosiklet çarptı.
Yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel