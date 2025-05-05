Edirne'de Yolcu Otobüsünde Kaza: Bir Kadın Yaralandı

Edirne'de, Kakava- Hıdırellez Şenlikleri için İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde meydana gelen kazada bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.E.D. yönetimindeki 34 ALB 106 plakalı otobüs, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken ani fren yaptı.

Bu sırada otobüs içinde ayakta bulunan H.Ç.K, dengesini kaybederek ön cama çarptı.

Yaralanan yolcu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.