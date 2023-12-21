Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metre altına kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.