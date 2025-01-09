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Edirne'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Edirne'de meydana gelen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Selimiye Camisi gibi anıt eserler sis nedeniyle görünmez hale geldi. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybederek yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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