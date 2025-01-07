Edirne'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kenti sabaha karşı sis kapladı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.