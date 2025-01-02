Edirne'de Yoğun Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis, akşam saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığı 5 derece ölçüldü ve sisin devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen sis, akşam saatlerinde yoğunlaştı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Kentteki tarihi yapılar sisin etkisiyle gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel