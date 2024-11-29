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Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

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Edirne'de hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü sabah saatlerinde ortaya çıkan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Trafikte aksaklıklara yol açan sis nedeniyle trafik ekipleri önlemler aldı ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sabaha karşı sis çöktü.

Sis yoğunluğunu sabah saatlerinde daha da artırdı.

Görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşüren sis nedeniyle sabah trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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