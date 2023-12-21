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Edirne'de Yoğun Sis Etkili Oldu

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Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Şehirde tarihi eserler ve Selimiye Camisi sis ile kaplandı. Trafikte aksamalar yaşandı. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EDİRNE'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

Kentte, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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