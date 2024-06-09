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Edirne'de YKS öğrencisine polislerden yardım

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Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark edince polislerden yardım istedi. Yunus Timi polisleri tarafından kırtasiyeye götürülen öğrenci, belgenin çıktısını alarak sınav salonuna son anda yetişti.

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye Yunus Timi polisleri yardımcı oldu.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesine gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti.

Bina girişindeki polislerden yardım isteyen öğrenci, Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosikletle yerleşke içindeki kırtasiyeye götürüldü. Burada belgenin çıktısını alan öğrenci son anda sınav salonuna girdi.

Kapıların kapanmasından önce sınava yetişen öğrenci polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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