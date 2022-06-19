Edirne'de YKS ikinci oturum heyecanı başladı - Haberler

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Edirne'de YKS ikinci oturum heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel
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- Edirne'de YKS ikinci oturum heyecanı başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı.

- Edirne'de YKS ikinci oturum heyecanı başladı

EDİRNE - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı.  Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde başladı öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, aileleri de sınavların yapıldığı okulların çevresinde bekleyerek çocuklarına destek verdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde  de sınava giren öğrenciler, YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavına girmek için okullara yetişmeye çalıştı. Okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde öğrencilerin sınav evraklarını ve kimliklerii kontrol etti. Sınav saat 10.15'te başlarken, okul çevrelerinde bulunan aileler Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarını beklemeye başladı.

İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel

Uzunköprü Edirne AYT Güncel Haberler

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