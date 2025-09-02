Edirne'de Yılın İlk 8 Ayında 5 Ton Uyuşturucu Yakalandı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yılın ilk 8 ayında sınır kapıları ve il genelindeki operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyar lira olan, 5 ton 296 kilogram uyuşturucu ile kaçak eşya geçirildiğini söyledi.

Vali Yunus Sezer, kentte Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarıyla il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Vali Sezer, sınır kapılarıyla il genelinde kaçak eşya ve uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini söyledi. Sınır kapılarında yılın ilk 8 ayında kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandığını belirten Vali Sezer, "Özellikle ilimiz, ülkemizin önemli bir serhat şehri. 4 tane sınır kapımız var. Kapılarda da sürekli güvenlikle ilgili tedbirlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de kaçak emtia girişi ve diğer taraftan da uyuşturucu girişi. Bu noktada da aldığımız ilave tedbirlerle beraber gerçekten de geride bıraktığımız yıllarla kıyaslanamayacak başarılar ve yakalamalar elde etmiş durumdayız. Şu ana kadar değeri yaklaşık 7 milyarı geçen bir kaçak emtia, eşya ve uyuşturucu yakalamış durumdayız" dedi.

Vali Sezer, açıklamasının devamında, "Geride bıraktığımız 8 ayda yaklaşık 5 ton 296 kilogram uyuşturucu, sadece geçen ağustos ayında 1 tonun üzerinde uyuşturucu yakalamamız oldu. 5 ton 45 kiloluk esrar ve skunk yakalamamız söz konusu. Yine 168 kilogram kokain ve 83 kilogram metamfetamin, 81 bin ecstasy ve 55 bin 493 de sentetik ecza yakalamamız söz konusu. Bunlar gerçekten de çok önemli ve büyük rakamlar. Yine ülkemizde uyuşturucu ve diğer zararlı malzemelerin girmemesi noktasında alınan tedbirlerimiz de devam ediyor" diye konuştu.