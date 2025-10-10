Edirne'de Yılın Enleri Ödül Töreni Düzenlendi

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla "Yılın Enleri Ödül Töreni" programı düzenlendi.

Edirne Spor Salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, törende yaptığı konuşmada amatör sporların gençlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Spora ve sporculara olan desteklerinin süreceğini belirten Ak, Amatör spor, gençlerimizin vatana hayırlı, ahlaklı, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır." dedi.

Ak, katıldıkları organizasyonlarda başarı elde eden sporcuları tebrik etti.

Halk oyunları ve çeşitli branşlardaki spor gösterilerinin yapıldığı törende, yıl boyunca katıldıkları spor müsabakalarında başarı gösteren sporculara ödülleri takdim edildi.

Sporculara ödülleri Vali Yunus Sezer, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Ak ve kurum müdürleri tarafından verildi.

Vali Sezer, başarılı sporcuları tebrik etti.