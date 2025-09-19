Edirne'de 'Yılın Ahisi' Feridun Kemallarlı

Edirne'de "Yılın Ahisi" unvanına layık görülen Feridun Kemallarlı (73), yarım asrı aşkındır elektrik tesisatı ve elektrikli ev aletleri tamiratı işini sürdürüyor.

Genç yaşta eğitimini tamamladıktan sonra kendi dükkanını açan Feridun Usta, 53 yıldır iş aletlerini elinden düşürmeden çalışıyor.

Mesleğini sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi olarak gördüğünü belirten Feridun Usta, her sabah aynı heyecanla dükkanının kapısını açıyor.

Feridun Kemallarlı gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettirdiğini söyledi.

Günde 12 saat mesai yaptığını anlatan Kemallarlı, şunları kaydetti:

"Okulu bitirdikten 1 yıl sonra elektrik tesisatı üzerine Çilingirler Caddesi'nde dükkan açtım. 1990 yılından itibaren de aynı zamanda elektrikli ev aletlerinin tamiratına başladım. 53 yıldır mesleğin başındayım. Ben aynı zamanda 14 yıl futbol oynadım. Spor ve iş derken hayatın nasıl geçtiğini anlayamadım.

Sağlığım el verdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğim. Sabah 10'da gelip akşam 10'a kadar çalışıyorum. Çevre esnafın elektrikli malzemeleri ve müşterilerimizin ürünlerini tamir ediyorum."

Kemallarlı, "Ahi" unvanına layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bu unvanı gururla taşıyacağını dile getiren Kemallarlı, "İlk başta biraz şaşırdım. Çok mutlu oldum. Ahi seçilmek çok güzel bir duygu insan heyecanlanıyor. Yarım asrı aşkın süredir elektrik işiyle uğraşmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Kemallarlı'yı dükkanında ziyaret ettiler

Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Selçuk Gül, "Yılın kalfası" ve "Yılın çırağı" ile birlikte dükkanında ziyaret etti.

Gül, Ahilik bilincinin hatırlatılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yılın ahisini tebrik eden Gül, çalışmalarında başarı diledi.