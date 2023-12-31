Edirne'de yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinden itibaren kentin kalabalık noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, kontrol noktalarında durdukları araçların ve sürücülerinin evraklarını kontrol etti, Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetimlere katılarak görev başındaki personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yılbaşı akşamı İl Emniyet Müdürlüğü 861 personel, 165 araç, 1 dron, 1 dedektör köpek, İl Jandarma Komutanlığı 315 personel, 74 araç, 5 dron ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da 37 personel ve 4 yüzer unsur ile görev yapacak.