Edirne'de Yıkım Sırasında Kavga: 4 Gözaltı

Edirne'de bir iş yerinin yıkımı sırasında çıkan kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerine depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Zabıta ve polis ekipleri yıkım öncesi tek katlı iş yerinin önünde önlem aldı.

Bu sırada iş yeri sahibi M.K. ve yan tarafındaki restoranın sahibi A.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. hafif yaralandı. İş yeri sahibine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerindeki eşyaların yediemin deposuna kaldırıldıktan sonra yıkım kararının uygulanacağı öğrenildi.