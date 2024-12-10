Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz
Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular

Edirne'de Yıkım Sırasında Kavga: 4 Gözaltı

Edirne'de Yıkım Sırasında Kavga: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir iş yerinin yıkımı esnasında yaşanan kargaşada 4 kişi gözaltına alındı. İş yeri sahibinin hafif yaralandığı olayda, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan iş yerinin eşyaları yediemin deposuna kaldırıldı.

Edirne'de bir iş yerinin yıkımı sırasında çıkan kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerine depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Zabıta ve polis ekipleri yıkım öncesi tek katlı iş yerinin önünde önlem aldı.

Bu sırada iş yeri sahibi M.K. ve yan tarafındaki restoranın sahibi A.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. hafif yaralandı. İş yeri sahibine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerindeki eşyaların yediemin deposuna kaldırıldıktan sonra yıkım kararının uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

"En büyük silahım cinsellik oldu"
img

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
img

30 yıl sonra cezaevinden çıkınca ilk gittiği yer bakın neresi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.