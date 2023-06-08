Edirne'de Yeşilçam film müzikleri seslendirildi

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, düzenlediği konserde Yeşilçam film müziklerini seslendirdi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasının bahçesinde düzenlenen"Film Müzikleri" isimli konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.

Konserde topluluk, "Hababam Sınıfı", "Senede bir gün", "Bırakma ellerimi", "Nasıl geçti habersiz", "Her şey bitmiştir artık", "Son mektup" gibi Yeşilçam film şarkılarını seslendirdi.

Çevre binalarda oturan vatandaşlar da evlerinin balkonlarından şarkılara eşlik etti.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, bahçe konserlerinin son iki yılda sürekli hale geldiğini söyledi.

Sanatseverlerin tarihi ve güzel bir ortamda hava güzelken güzel melodiler dinlemeyi çok sevdiklerini belirten Bahçe, "Bu sene havaların soğuk gitmesi nedeniyle ancak bu akşam yapabildik bahçe konserimizi. Konserimizde koro ve solist arkadaşlarımız Yeşilçam'a ait hepimizin bildiği, aşina olduğu film müziklerini seslendirdi. Sanatseverler de eşlik etti. Güzel ve keyifli bir akşam geçirdik." diye konuştu.

Konsere Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve sanatseverler katıldı.