Edirne'de Yeşil Sol Partililere Saldırı: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi üzerinde stant açan Yeşil Sol Parti üyeleri dün akşam saatlerinde bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda, 1 kişi kesici aletle yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı.