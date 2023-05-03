Edirne'de Yeşil Sol Partililere Saldırı: 1 Yaralı, 2 Gözaltı
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Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi üzerinde stant açan Yeşil Sol Parti üyeleri dün akşam saatlerinde bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda, 1 kişi kesici aletle yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Edirne'de Saraçlar Caddesi üzerinde stant açan Yeşil Sol Partililere düzenlenen saldırıda, 1 kişi kesici aletle yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi üzerinde stant açan Yeşil Sol Parti üyeleri dün akşam saatlerinde bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda, 1 kişi kesici aletle yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Seçim çalışmaları kapsamında dün Saraçlar caddesinde stant kuran Yeşil Sol Partililere saldırı düzenlendi. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye götürülürken, 2 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.