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Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protestosu

Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protestosu
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Keşan'da Emek ve Demokrasi Platformu, 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ni protesto etti. Platform, sağlık ve eğitim hakkının korunması talebinde bulundu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' protesto edildi.

Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle ve attıkları sloganlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ni protesto etti. Platform adına açıklama yapan Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, adalet istediklerini belirterek, "Hesap vermeyenlerden hesap sorulmasını istiyoruz. Sağlığın ve eğitimin bir hak olarak teslim edilmesini, rant kapılarının kapanmasını istiyoruz. Bu düzen değişmelidir. Kamu sağlığı ve eğitimi, bir avuç insanın çıkarına kurban edilemez. Yenidoğanların canına kast edenler, sağlık sistemini ticarethaneye çevirenler yargılanmalıdır. Bu karanlık tabloyu değiştirmek zorundayız. Çünkü biz insan hayatının ve eğitimin, maddi hesaplarla ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Çünkü sağlık ve eğitim, bir lüks değil, herkes için temel haktır dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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