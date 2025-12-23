Edirne Valisi Sezer yeni yıl tedbirleri toplantısına katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği yeni yıl tedbirleri hazırlık ve koordinasyon toplantısına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Valiler, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
