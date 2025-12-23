Haberler

Edirne Valisi Sezer yeni yıl tedbirleri toplantısına katıldı

Edirne Valisi Sezer yeni yıl tedbirleri toplantısına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği yeni yıl tedbirleri hazırlık ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıl tedbirleri hazırlık ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Valiler, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Sezer de yeni yıl tedbirleri hazırlık ve koordinasyon toplantısında yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title