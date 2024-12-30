Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden

Edirne'de Yeni Yıl Alışverişi Yoğunluğu

Edirne'de Yeni Yıl Alışverişi Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde sınır kapılarında yolcu trafiği artarken, tarihi çarşılarda da alışveriş yoğunluğu gözlemleniyor. Yurt içinde ve yurt dışından gelen turistler, yeni yıl tatilini Edirne'de geçirmek için yoğun ilgi gösteriyor.

Edirne'de yeni yıla hazırlık kapsamında sınır kapılarında yolcu, tarihi çarşılarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni yılı Türkiye'de geçirmek isteyenlerin yurda girişi, yeni yıla yurt dışında girmek isteyenlerin çıkış trafiği sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Finlandiya'dan gelen Hayrettin Akkurt, AA muhabirine, yeni yılı Türkiye'de geçireceğini söyledi.

Mardin'e gideceğini ifade eden Akkurt, memleket özlemiyle 3 bin kilometre yolu bir çırpıda geldiğini belirtti.

Yeni yıla memleketinde girmenin sevincini yaşayacağını ifade eden Akkurt, "Şu bayrağı görünce insanın yorgunluğu geçiyor. Çok güzel bir duygu. Kapıdan giriş yaptıktan sonra insan duygulanıyor." dedi.

İsviçre'den gelen Ersan Karahan da ailecek yeni yıl tatili için İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Türkiye'de bir hafta kalacağını vurgulayan Karahan, "Her şeyi özledik. Yeni yıl bahane aslında sık geliyorum ama her geldiğimizde farklı bir duygu oluyor. Bütün insanlara savaşsız, mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşam diliyorum." dedi.

Bulgaristan'dan gelen Şenasi Sedatoğlu ise Edirne'ye yeni yıl alışverişi yapmaya geldiğini belirtti.

Tarihi çarşılarda yoğunluk

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne, komşu ülke vatandaşlarınca da ilgi görüyor.

Noel için Edirne'ye gelen turistler, tarihi çarşılarda ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Turistler, alışverişlerini kentteki çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştiriyor.

Yılbaşını da Edirne'de karşılayacak birçok turist, günler öncesinden otel ve eğlence yerlerine rezervasyonlarını yaptırıyor.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
img

Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
img

800 lira zamlanınca elde kaldı! Satıcıları dert yandı
img

Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

Son Dakika Haberleri

Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç? YILBAŞI İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.