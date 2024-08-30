Edirne'de Yaz Mahalle Ligi sona erdi

Edirne'de öğrencilere tatilde de spor yapma imkanı sunan "Yaz Mahalle Ligi" sona erdi.

Valilik tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle başlatılan, il genelinde 7 bin öğrenciyi farklı branşlarda sporla buluşturan "Mahalle Ligi Projesi"nin devamı niteliğinde düzenlenen futbol liginin final müsabakası yapıldı.

İl merkezinde kurulan 20 mahalle futbol takımının mücadele ettiği turnuvada final, Saraçhane Spor Tesisleri'nde Şükrüpaşa ve Sarıcapaşa takımları arasında oynandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinin katkılarıyla düzenlenen turnuvada, takımların antrenörlüğünü gönüllü polisler yaptı.

Final müsabakasını, bölge hakemliği de yapan komiser Gökhan Şenel yönetti.

Karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 4-2 kazanan Sarıcapaşa turnuvanın şampiyonu oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Vali Yunus Sezer ve protokol üyeleri tarafından verildi.

"Bütün mahallelerimizde semt sahaları kuruyoruz"

Vali Sezer, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye eğitim öğretim yılında da devam edeceklerini söyledi.

Muhtarlıklar bünyesinde kurdukları mahalle kulüpleriyle, çocukların ilgi alanlarına göre farklı branşlarda spor yapmalarını sağlayacaklarını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Polislerimiz de projede yer aldı. Özellikle dezavantajlı mahallelerimizde çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için burada antrenörlük yapan, hakemlik yapan polislerimiz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle beraber bunu yürütüyorlar. Bu bir gönül işi. Muhtarlarımız, kulüplerimiz işin içerisinde. İnşallah okulların açılmasıyla beraber de bu 7 bin öğrenciyi 15 bine çıkaracağız, kulüp sayısını da artıracağız."

Sezer, "Bütün mahallelerimizde semt sahaları kuruyoruz. Her mahallemizin hem kulübü hem semt sahası olacak şekilde bir organizasyon içerisindeyiz. Gençlerimizi seviyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, spora yönlensinler. Her alanda en kaliteli şekilde vakit geçirsinler istiyoruz." diye konuştu.

"Projede 22 emniyet mensubu görev aldı"

Komiser Şenel de projede 22 emniyet mensubunun görev aldığını bildirdi.

Gençlere hem antrenörlük hem ağabeylik yaptıklarını ifade eden Şenel, "Meslektaşlarım gerek mesleğimizi tanıttı gerek gençlere destek oldu. Ben de turnuvanın final maçını yönetmekten mutluluk ve gurur duydum." dedi.

Sarıcapaşa takımının yardımcı antrenörlüğünü yapan komiser yardımcısı Hasan Şenol ise gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Turnuvanın parçası olmaktan mutlu olduğunu belirten Şenol, "Çalıştırdığım takımın da şampiyon olmasından ayrıca mutluyum. Geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya teşkilat olarak hazırız." diye konuştu.

Şükrüpaşa takımının antrenörlüğünü üstlenen, UEFA B belgeli antrenör polis memuru Şerafettin Mutluer, turnuvanın teşkilat ile çocukların kaynaşmasına vesile olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarlarının projede yer almasının, çocukların onları da tanımasına vesile olduğunu anlatan Mutluer, "El ele çok güzel bir turnuvayı bitirdik. Sayın Valimiz ve Emniyet Müdürümüz desteklerse bu tip turnuvalar devam eder ve gençlere daha çok spor yapmaları konusunda destek oluruz." ifadelerini kullandı.