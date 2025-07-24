Edirne'de Yaz Mahalle Ligi Başladı

Edirne'de Yaz Mahalle Ligi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Valilik himayesinde düzenlenen Yaz Mahalle Ligi açılış programı, 9.500 çocuğun sporla buluşacağı etkinliklerin startını verdi. 12 branşta düzenlenecek yaz kurslarında gençler kaliteli zaman geçirecek.

Edirne'de, Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yaz Mahalle Ligi açılış programıyla başladı.

Vali Yunus Sezer, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen programda çocuklarla ve antrenörlerle sohbet etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları sporlar buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Okul döneminde başlayan spor etkinliklerinin tatilde de devam ettiğini belirten Sezer, "Bu kapsamda 9 bin 500 çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Kaliteli zaman geçirmeleri, telefondan uzaklaşmalarını ve yeteneklerini geliştirmeleri noktasında bu çalışmaları yapıyoruz. Yaz dönemi kurslarını da başlatmış olduk. İl genelinde 12 branşta 1533 öğrencimiz kurslara katılacak." dedi.

Sezer, spor kurslarının öğrencilere önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Çocukların eğlenceli vakit geçireceklerini aktaran Sezer, "Gerekli tüm ekipmanları karşılıyoruz. Etkinlikler akşam vakti serin saatlerde olacak. Okullar açılana kadar etkinlikler sürecek." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da katıldı.

Törenin ardından futbol, voleybol, masa tenisi ve survivor branşlarında karşılaşmalar yapıldı.

Proje kapsamında Edirne merkez ve ilçelerinde yaz boyunca futbol, voleybol, masa tenisi, 3x3 basketbol, bilek güreşi, dart, hentbol, futsal, güreş, badminton, bocce ve survivor olmak üzere toplam 12 branşta müsabakalar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Rusya'da 50 kişiyi taşıyan uçak düştü

Rusya'da 50 kişiyi taşıyan uçak düştü
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu

Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş

Eskişehir'de 10 yangın şehidi! Kahreden detaylar
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu

Tatil faciası! Hastaneye kaldırıldı, apar topar ameliyata aldılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.