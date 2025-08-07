Edirne'de Yaya Geçidinde Kaza: 86 Yaşındaki N.K. Hayatını Kaybetti
Edirne'de, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki N.K., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
A.S'nin kullandığı 35 ELN 16 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan N.K'ye (86) çarptı.
Kazada yaralanan N.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
N.K, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel