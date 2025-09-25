Edirne'de 'Yaşayan Miras' ve 'Topraktan Sofraya Gastronomi' festivalleri başladı

EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen 'Yaşayan Miras Festivali' ve '2'nci Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali', Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılışla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Edirne Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen 'Edirne Yaşayan Miras Festivali' ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali' Söğütlük Millet Bahçesi'nde açılış töreniyle start aldı. Açılışa Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öktem, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen, kurum ve kuruluş temsilcileri, el sanatları ustaları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Sezer, iki festivale de Edirne'de ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Sezer, "Yaşayan Miras Festivali'yle unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi Kültür Bakanlığımızın katkılarıyla yeniden canlandırıyor ve ilimizde sergiliyoruz. Bir taraftan da Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin ikincisini yine bu sene düzenliyoruz. Soframıza taşınan eşsiz lezzetleri tanıtıyor, kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak kültürümüzü geleceğe taşıyoruz. Bugün burada sergilenen eserler, yalnızca Edirne'ye ait değildir. Her biri Balkan köylerinden, Trakya ovasından, Selanik'ten Üsküp'e, Edirne'den Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyanın ortak belleğini yüzyılların birikimini ve kültürlerin etkileşimini taşımaktadır. Bu eserler sadece taşın, toprağın ya da tuğlanın değil, göçlerin, düğünlerin, bayramların sofraların, ezgilerin ve el emeğinin tanıklarıdır" dedi.

'YAŞAYAN MİRASIMIZI KORUMAK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ'

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen, yaşayan mirasın, bizi biz yapan değerler olduğunu söyleyerek, "Yaşayan miras kavramı aslında çok uzun kitabi tanımları var ama bizi biz yapan kültürel değerler. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yaşayan mirasımızı ulusal ve uluslararası düzeyde korumak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. UNESCO analizinde yürüttüğümüz bazı çalışmalar var. Özellikle somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kapsamında. Türkiye 184 ülke arasında en çok UNESCO'ya bu alanda somut olmayan kültürel miras alanında yani yaşayan miras salonunda en çok unsur kaydettiren ikinci ülke durumunda. Bu alandaki çalışmalarıyla da örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Ulusal düzeyde de önemli envanter ve listeleme çalışmaları, alan araştırması çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz bu çalışmalar önemli ama toplumun geniş kesimlerini bu kültürel değerlerle tanıştırmak, farkındalığı arttırmak, görünürlüğü artırmak belki de hepsinden daha önemlisi. Yaşayan Milas Festivali gibi bir festival de zaten buna hizmet ediyor. Bugün burada Edirne'den 17 ve 6 ilden gelen 13 usta geleneksel el sanatlarını Edirne halkıyla buluşturacak" dedi.

'EŞSİZ TATLARI VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öktem de, iki festivalin şehrin bereketini ve kültürel mirasını bir araya getirdiğini belirterek, "Bugün şehrimizin bereketini, kültürel mirasını bir araya getiren bu iki güzel festivalin açılışında sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'nde sofralarımızın eşitsiz tatlarını, Yaşayan Miras Festivali'nde ise kültürel değerlerimizi hep birlikte yaşatacağız. Festivallerde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı bu coşkuyu paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin bereketli topraklarıyla aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Edirne camileriyle, köprüleriyle, saraylarıyla bir kültür şehri ama aynı zamanda bereketli topraklarıyla bir tarım kenti. Bu aynı zamanda yaşayan bir miras festivali. Saraylarımız, köprülerimiz, topraklarımız ne kadar kıymetliyse geleneklerimiz, müziğimiz, Kakava'mız, Kırkpınar'ımız da yaşayan mirasımız olarak o kadar önemli. Bunları ileriye taşıdığımız için de, çocuklarımıza taşıdığımız için de bu festivali çok önemsiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Görsel Sanatlar Topluluğu tarafından 'Çeltiğin Dansı' konulu dans gösterisi sergilendi. Dans gösterisinin ardından Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler el sanatları stantlarını gezdi.

Edirne'de 25-27 Eylül tarihleri arasında vatandaşları ağırlayacak iki büyük organizasyondan Edirne Yaşayan Miras Festivali'nde 30 el sanatları ustası vatandaşlarla buluşacak. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'ndeyse bu yılki tema 'İpsala pirinci' ile yapılacak yemekler ikram edilecek.