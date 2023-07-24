Üye Girişi
Haberler

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Nepal, Cezayir, Mısır, Bangladeş, Gana, Irak ve Gabon uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Nepal, Cezayir, Mısır, Bangladeş, Gana, Irak ve Gabon uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel

Jandarma Piyade Edirne Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title