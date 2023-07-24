Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Nepal, Cezayir, Mısır, Bangladeş, Gana, Irak ve Gabon uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.