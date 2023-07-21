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Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 62 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan gruplara yönelik yapılan çalışmada, Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Hindistan, Cezayir, Mısır, Filistin, Pakistan ve İran uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Hindistan, Cezayir, Mısır, Filistin, Pakistan ve İran uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel

Jandarma Suriye Piyade Edirne Güncel Haberler

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