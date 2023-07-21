Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 62 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan gruplara yönelik yapılan çalışmada, Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Hindistan, Cezayir, Mısır, Filistin, Pakistan ve İran uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.