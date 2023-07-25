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Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 58 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında Suriye, Eritre, Afganistan ve Yemen uyruklu kişiler bulunuyor. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Suriye, Eritre, Afganistan ve Yemen uyruklu 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel

Jandarma Suriye Piyade Edirne Güncel Haberler

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