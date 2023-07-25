Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 58 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında Suriye, Eritre, Afganistan ve Yemen uyruklu kişiler bulunuyor. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.