Edirne'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Fas uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı.

Denetimlerde, yurt dışına çıkma hazırlığında olan Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Fas uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.