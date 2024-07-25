Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı yakalandı
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, Lalapaşa ilçesinde 7 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Lalapaşa ilçesinin Hanlıyenice köyünde Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.