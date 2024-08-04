Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 36 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, il merkezi ve Meriç ilçesinde yaptıkları denetimlerde 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı, bir araca da el konuldu.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.