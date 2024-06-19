Üye Girişi
Haberler

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 36 yabancı uyruklu yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yapılan denetimlerde Suriye, Afganistan, Fas ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 36 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekiplerce Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ve Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köylerinde yapılan denetimde Suriye, Afganistan, Fas ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Jandarma Göçmen Suriye Edirne Irak Fas Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe'nin 2.Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe'nin 2.Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

 AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak

Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title