Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 36 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekiplerce Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ve Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köylerinde yapılan denetimde Suriye, Afganistan, Fas ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.