Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Edirne'ye bağlı Bosnaköy ve İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de yapılan denetimlerde 30 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.