Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, Eskikadın, Söğütlüdere ile Sultaniçe köylerinde 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, Eskikadın, Söğütlüdere ile Sultaniçe köylerindeki denetimlerde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.