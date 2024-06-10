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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu yakalandı

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Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, Mısır, Fas ve Cezayir uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Kemalköy ile Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü ve Doğanköy'deki denetimlerde Mısır, Fas ve Cezayir uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cezayir Göçmen Edirne Mısır Fas Güvenlik Politika Güncel Haberler

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