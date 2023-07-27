Edirne'de Yasa Dışı Yollardan Yurt Dışına Çıkmaya Çalışan Eski HDP'li Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Diyarbakır'ın eski HDP'li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A., Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Edirne'de dün gece geç saatlerde PKK-KCK terör örgütü üyesi bir kişinin geçeceği bilgisi üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri ve bölgede arama yaptı.

Meriç Nehri ve çevresinde geç saatlere kadar arama yapıldı

Gece geç saatlere kadar nehirde askeri yasak bölgede süren arama ve tarama çalışmaları sonucu, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçma hazırlığında olan F.A. yakalandı. Eski HDP Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu, ayrıca F.A.'nın 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKK-KCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan F.A.'nın emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. - EDİRNE