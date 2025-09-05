Haberler

Edirne'de Yasa Dışı Yoldan Giriş Yapan 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Yasa Dışı Yoldan Giriş Yapan 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 20 yabancı uyruklu düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde birinci derece askeri yasak bölgede Afganistan ve İran uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
