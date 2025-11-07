Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 29 Yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı.

Sınır birliklerince Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak, Saçlımüsellim, Eski ve Gemici köylerinde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Fas, İran, Irak, Cezayir ve Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.