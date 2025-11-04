Edirne'de Yasa Dışı Göç Girişimi: 3 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken jandarmanın yakaladığı 3 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin jandarma yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi 'JADU' taraması ve kimlik sorgulamasında, Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla aranan ihraç komiser A.A. (52), Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kaydı bulunan ve yurt dışına çıkış yasağı olan ihraç öğretmen H.G. (40) ile Erzincan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kaydı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan M.E.M. (44) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., H.G. ve M.E.M., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.