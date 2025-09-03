Edirne'de Yasa Dışı Göç Denemesi: 3 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Uzunköprü'de polis, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisini ve onlara yardım eden bir kişiyi yakaladı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin otomobille yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, E.I. yönetimindeki otomobili Çöpköy Kavşağı'nda durdurdu. Otomobildekilerin, ordudan ihraç edilen ve dava dosyaları istinafta görülmeye devam eden FETÖ şüphelileri F.T., A.G. ve R.Ö. ile 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan E.I. olduğu belirlendi. 4 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

