Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kapalı devre bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar Edirne Adliyesine getirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ihbar üzerine yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlatmış, bu kapsamda bir şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 13 bin 494 mesaj ve 2 bin 817 sayfalık yazışma tespit edilmişti.

Yazışmalardan, kapalı devre "süper admin, admin, bayi, oyuncu" modeliyle bahis oynatıldığı belirlenmiş, yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu anlaşılmıştı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, 8 bin 100 dolar, 15 bin 200 lira, kupon yazma makinesi ve para sayma makinesi ele geçirilmişti.