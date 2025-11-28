Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
Edirne merkezli düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalanırken, 11'i tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Edirne merkezli 3 ilde kapalı devre bir sistemle yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 15'e yükseldi. 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Umut IŞIK/EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel