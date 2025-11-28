Haberler

Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Edirne merkezli düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalanırken, 11'i tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne merkezli 3 ilde kapalı devre bir sistemle yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 15'e yükseldi. 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
