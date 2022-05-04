Edirne'de yarın yakılacak Kakava ateşi öncesi turist yoğunluğu

EDİRNE (DHA) - UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin simgesi geleneksel Kakava ateşi, yarın yakılacak. Şenliğin başlamasına 1 gün kala kentte nüfus yoğunluğu artarken, yerli ve yabancı binlerce turist, başta yeni yapılan Selimiye Meydanı olmak üzere tarihi yerleri gezdi, meşhur lezzet tava ciğerinden yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne'de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından ateşin yakılmasıyla yeniden kutlanacak. Şenliklere katılmak için kente gelen binlerce turist, başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve yeni düzenlenen meydan ile Saraçlar Caddesi ve tarihi Ali Paşa Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu. Kentteki yoğunluktan ciğerci esnafı da olumlu etkilendi.

Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, 2017 yılının Aralık ayında, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınmıştı.