Edirne'de yaralı leylek tedavisi sonrası doğaya salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen, Havsa ilçesinde yaralı leylek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekip, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne götürdü.

Leylek tedavisi sonrası doğaya salındı.